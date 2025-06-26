На Тверском кладбище обнаружен редкий гриб с запахом гниющего мяса

На Волынском кладбище в Твери был обнаружен редкий гриб с неприятным запахом и необычным видом — мутинус Равенеля, известный также как «ведьмины пальцы» или вонючий сморчок. Этот гриб привлек внимание пользователей социальных сетей, вызвав бурные обсуждения из-за своей формы и устойчивого запаха гниющего мяса, который привлекает насекомых, в первую очередь мух.

Мутинус Равенеля — гриб, родом из Северной Америки, который занесен в Красные книги ряда российских регионов, включая Карелию, Алтайский край и другие. Гриб является крайне редким и нехарактерным для нашей флоры.

Источник: Лента.ру