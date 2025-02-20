На Шри-Ланке крокодил растерзал мужчину

Портал Newswire сообщил об инциденте в городе Калутара, где крокодил напал на местного жителя.

По данным издания, мужчина находился у реки рядом с Калутарским мостом — одной из главных достопримечательностей города. Внезапно из воды появился хищник, схватил его и утащил под воду.

Очевидцы пытались вмешаться и вызвали полицию. Прибывшие на место правоохранители обнаружили дорожную сумку с документами пострадавшего. Ведётся расследование.