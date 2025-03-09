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На пляжах Анапы снова обнаружены пятна мазута

На пляжах Анапы снова обнаружены пятна мазута –...

Фото: Евгений Кулешов, ИА PrimaMedia.ru

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На пляжах Анапы снова обнаружены пятна мазута – последствия экологической катастрофы, вызванной декабрьским крушением танкеров «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239».

По данным оперштаба Краснодарского края, загрязнения зафиксированы в разных районах: между селом Витязево и станицей Благовещенской, а также в Абинском, Выселковском, Кавказском, Мостовском и Лабинском районах. В самой Анапе мазут нашли на Центральном пляже и у оздоровительного центра «Премьера».

Специалисты уже начали очистку территорий, уделяя особое внимание свежим нефтяным загрязнениям. Власти подчеркивают, что принимают меры для минимизации ущерба природе и местному населению.

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