На матче «Вашингтона» и «Сиэтла» из-за драки были удалены 10 хоккеистов

На стадионе Capital One Arena в Вашингтоне состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Вашингтон Кэпиталз» принимал «Сиэтл Кракен». Хозяева льда одержали победу со счётом 4:2.

Встреча получилась напряжённой и насыщенной событиями. В третьем периоде, когда счёт был 2:2, у ворот «Вашингтона» разгорелась массовая драка с участием игроков обеих команд. Судьи приняли жёсткие меры, удалив с площадки сразу десять хоккеистов.

Несмотря на накал страстей, «Кэпиталз» сумели собраться и довести матч до победы. Победные шайбы на свой счёт записали Коннор Макмайкл и Александр Овечкин. Для российского форварда этот гол стал 886-м в карьере в НХЛ.

После этой встречи «Вашингтон» продолжает удерживать лидерство в Восточной конференции, имея в активе 92 очка. «Сиэтл», заработав 58 очков, занимает 13-е место на Западе и фактически утратил шансы на выход в плей-офф.

Следующую игру «Кэпиталз» проведут 11 марта на выезде против «Анахайма», а «Кракен» 12 марта встретится с «Монреалем», сообщает Championat.com.