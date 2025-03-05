На Байкале на глубине 800 метров нашли новый вид прозрачных рыб без глаз

В озере Байкал был обнаружен новый вид рыб, сообщает издание «Новосвят».

Открытие принадлежит ученым Института биологии Иркутского научного центра СО РАН. Как рассказал биолог Алексей Ковалёв, рыба почти прозрачная и полностью слепая.

«У неё нет глаз, а тело покрыто тонкой слизью, которая защищает её от экстремального давления», — пояснил ученый. Эта особенность помогает рыбе адаптироваться к жизни в полной темноте на больших глубинах. Она питается мелким планктоном.

Новый вид был назван Baikalichthys tenebris, а найденный экземпляр был длиной 12 сантиметров.

Ковалёв отметил, что рыба является настоящим шедевром эволюции и выразил мнение, что Байкал скрывает ещё много неизведанных тайн.