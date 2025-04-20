На Арарате нашли останки, которые могут быть фрагментами Ноева ковчега

Исследователи из Турции и США сделали сенсационное заявление: на склонах горы Арарат найдены останки, которые, возможно, являются фрагментами Ноева ковчега. Об этом сообщает Jerusalem Post.

Центром их внимания стала геологическая формация Дурупинар, чьи размеры и форма совпадают с библейским описанием ковчега. При анализе образцов учёные обнаружили окаменелых моллюсков, что может свидетельствовать о длительном нахождении объекта в водной среде.

По предварительным данным, возраст находки относится к медному веку — именно с этой эпохой Библия связывает всемирный потоп.

Хотя окончательных доказательств подлинности пока нет, учёные считают эту находку важным шагом к разгадке древнейшей тайны.