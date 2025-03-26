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На Аляске пилот с 2 детьми пережили ночь на крыле самолета после падения

Семья провела около 12 часов на крыле

pixabay.com

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На Аляске пилот и его две дочери пережили крушение самолета, упавшего в ледяное озеро и частично затонувшего. Семья провела около 12 часов на крыле, ожидая помощи. В нужное время местный житель заметил их в озере и сообщил спасателям. Операция началась вечером в воскресенье, когда поступил запрос на помощь в поисках пропавших людей. На следующий день пилоты присоединились к поискам, и один из них заметил обломки возле озера Тустумена. Подлетев ближе, он увидел живых людей на крыле, что дало сигнал спасателям о том, что семья выжила.

Родственники пилота, узнав о происшествии, обратились за помощью через соцсети. Слаженные действия спасательных команд позволили передать информацию о местоположении выживших в Национальную гвардию Аляски. Вскоре трое пострадавших были эвакуированы с озера Тустумена, пишет KP.RU.

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