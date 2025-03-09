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Мужчины хотят получать на 37 тысяч больше женщин

По данным hh.ru, к 2025 году женщины в среднем ...

Фотограф: Andrea Piacquadio: https://www.pexels.com/ru-ru/photo/840996/

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По данным hh.ru, к 2025 году женщины в среднем запрашивают зарплату на 37 тысяч рублей ниже, чем мужчины. Разрыв особенно заметен в возрасте 31–40 лет — в период карьерного расцвета. Год назад эта разница составляла 33 тысячи рублей.

Средний ожидаемый оклад у женщин – 77 тысяч рублей, у мужчин – 114 тысяч. Наименьшее различие в зарплатных ожиданиях (9 тысяч) наблюдается у молодых специалистов в возрасте 14–18 лет.

Наибольший разрыв зафиксирован в сферах IT, финансов и продаж – до 40 тысяч рублей. В отраслях фитнеса, красоты, юриспруденции и строительства разница меньше – от 9 до 17 тысяч.

Эксперты отмечают, что женщины часто соглашаются на более низкую зарплату в обмен на гибкий график, позволяющий уделять больше времени семье. Это явление называют «штрафом за материнство». Кроме того, продвижение женщин на руководящие должности остается сложнее, даже в традиционно «женских» сферах.

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