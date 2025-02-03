Мужчина застрелил директора гостиницы «Петропавловск» на Камчатке в кабинете

В Петропавловске-Камчатском произошло жестокое убийство — неизвестный застрелил директора гостиницы «Петропавловск» из карабина.

Как сообщает SHOT, трагедия случилась несколько часов назад на проспекте Карла Маркса. Вооружённый нарезным карабином «Вепрь» мужчина ворвался в кабинет руководителя гостиницы Руслана Кузнецова и открыл огонь. От полученных ранений он скончался на месте.

По предварительной информации, стрелявшим оказался бывший совладелец заведения. Его задержали прямо на месте преступления. В настоящее время в гостинице работают криминалисты и сотрудники Следственного комитета.