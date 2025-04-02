Мужчина рассказал, что он ощутил в загробном мире

Челябинец Дмитрий оказался между жизнью и смертью после инцидента на работе — он вдохнул ядовитый газ и потерял сознание. По его словам, в этот момент он будто покинул своё тело и оказался в загадочном тоннеле, уводящем в иной мир.

Он вспоминает, что оказался в месте, наполненном светом и покоем. Атмосфера была настолько умиротворяющей, что он слышал чудесный голос, будто окружавший его со всех сторон. Это состояние продолжалось около часа, пока он не ощутил дискомфорт. Тогда появился туман, в котором постепенно проявились образы святых. Среди них он узнал Святого Пантелеймона.

Святой подал ему ложечку с неизвестным содержимым. Дмитрий утверждает, что как только "принял" это, сразу же пришёл в себя. Пока он возвращался к жизни, перед ним промелькнули образы различных стран — как напоминание о чем-то важном.

Сейчас он считает всё произошедшее знаком свыше и старается жить по духовным законам. Дмитрий регулярно посещает церковь и благодарен за возможность начать всё заново, пишет Кулик.