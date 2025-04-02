Не у нас
· 16+ · Екатерина Елисеева

Мужчина рассказал, что он ощутил в загробном мире

Святой подал ему...

pixabay

Подписаться на Дзен.канал

Челябинец Дмитрий оказался между жизнью и смертью после инцидента на работе — он вдохнул ядовитый газ и потерял сознание. По его словам, в этот момент он будто покинул своё тело и оказался в загадочном тоннеле, уводящем в иной мир.

Он вспоминает, что оказался в месте, наполненном светом и покоем. Атмосфера была настолько умиротворяющей, что он слышал чудесный голос, будто окружавший его со всех сторон. Это состояние продолжалось около часа, пока он не ощутил дискомфорт. Тогда появился туман, в котором постепенно проявились образы святых. Среди них он узнал Святого Пантелеймона.

Святой подал ему ложечку с неизвестным содержимым. Дмитрий утверждает, что как только "принял" это, сразу же пришёл в себя. Пока он возвращался к жизни, перед ним промелькнули образы различных стран — как напоминание о чем-то важном.

Сейчас он считает всё произошедшее знаком свыше и старается жить по духовным законам. Дмитрий регулярно посещает церковь и благодарен за возможность начать всё заново, пишет Кулик.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

Следующая новость ↓

Популярное

Не у нас

18 часов назад

Ученые изобрели калькулятор, который ведет пересчет кошачьих лет на человеческие

Гид по скидкам Казани

22 часа назад

Открой для себя новые возможности: редакция подготовила подборку для личного роста

травля от клопов в москве

Не у нас

день назад

В Таиланде россиянин разлетелся на части во время жесткого ДТП

Новости Казани

16 часов назад

В Казани африканский студент воткнул нож в подростка из Туниса и сбежал

пуфик на заказ в Санкт-Петербурге

Новости Татарстана

22 часа назад

В Казани открывается медицинский мегавуз «ТатМед» на 15 тысяч мест

Новости Татарстана

день назад

Синоптики рассказали, что в Татарстане ожидается похолодание

Новости Татарстана

день назад

Погода в апреле в Татарстане принесет сюрприз

Новости Казани

день назад

В Казани стартует суд над 65-летней директрисой медколледжа
Новости Казани
15 часов назад

Повар из Казани стал претендентом на звание лучшего молодого шефа страны

В конкурсе приняли участие 377 поваров из 55 ре...

Новости Казани

9 минут назад

Ночью в Казани девушку кинули на асфальт и у нее украли сумку

Гид по скидкам Казани

20 часов назад

Всё для весёлых и полезных выходных и каникул: где в Казани дети находят друзей и увлечения

Новости Казани

19 минут назад

В казанской квартире на Тэцевской нашли тело 17-летней девушки

Не у нас

49 минут назад

Ученые заявили, что саркофаги в Антарктиде издают зловещие гудящие звуки
В Зеленодольске подросток получил тяжелые травм...
Новости Татарстана
10 часов назад

В Зеленодольске подросток получил тяжелые травмы в результате ДТП

Не у нас

час назад

В Приморье школьник воткнул однокласснице ручку в глаз

Не у нас

час назад

Мужчина рассказал, что он ощутил в загробном мире

Жилые комплексы: Новости

час назад

«До гробовой доски»: пенсионный возраст в РФ повысят еще на 5 лет
Казань не терпит слабых: как новичку выстоять в...
Интересное в Казани
6 дней назад

Казань не терпит слабых: как новичку выстоять в боевых условиях напряженного трафика и агрессивного вождения