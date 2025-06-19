Мурашко заявляет, что россияне едят в четыре раза больше соли, чем нужно

Министр здравоохранения Михаил Мурашко 19 июня на панельной сессии «Продовольственная безопасность России: вызовы и стратегии» в рамках Петербургского международного экономического форума заявил, что россияне едят почти в четыре раза больше соли, чем рекомендуется.

Мурашко подчеркнул важность внимания к качеству питания для формирования здорового общества и долголетия. По данным Минздрава, 60% россиян ежедневно употребляют овощи и фрукты, 40% — крупы, а 50% — молочные продукты. В то же время, 50% россиян ежедневно едят кондитерские изделия, 23% — колбасные изделия, а 10% — большое количество соленой пищи.

Министр отметил, что потребление соли в России в 3,9 раза выше, чем рекомендовано для здорового питания. Кроме того, россияне едят в два с половиной раза больше сахара, чем это желательно. Это связано с ростом числа заболеваний, таких как сахарный диабет второго типа и ожирение, что, в свою очередь, способствует развитию рака.

Мурашко также подчеркнул, что рациональное питание должно учитывать влияние таких факторов, как стресс и недостаточная физическая активность.

Источник: ПНП