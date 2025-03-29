Муфтий Татарстана поздравил мусульман с окончанием священного месяца Рамадана

Сегодня с заходом солнца наступил праздник Ураза-байрам. Муфтий Татарстана, обращаясь к верующим, подчеркнул важность этого дня для каждого мусульманина.

Он отметил, что Ураза-байрам символизирует преданность и любовь к Всевышнему. Верующие, соблюдая пост и совершая добрые дела в течение Рамадана, с радостью встречают этот праздник, чувствуя исполнение долга перед Создателем и надеясь на Его прощение.

Муфтий также подчеркнул, что мусульмане гордятся тем, что успешно завершили месяц Рамадан, укрепив свой иман, закалив ахляк и заслужив довольство Аллаха. «Искренним мусульманам за их усилия последуют большие блага, иншаАллах», — отметил он.

В завершение своего обращения муфтий пожелал всем мусульманам, чтобы Всевышний принял их поклонения и добрые дела, совершенные в месяце Рамадан, и наградил их Своей милостью.