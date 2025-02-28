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Можно планировать отдых: Роспотребнадзор подтвердил, что море в Крыму безопасно

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Специалисты Роспотребнадзора провели масштабные исследования, подтвердившие, что морская вода и песок в Крыму и Севастополе соответствуют установленным нормам. В Краснодарском крае, включая Сочи, Туапсе и Геленджик, было проведено около 2,5 тысяч анализов морской воды и 7,7 тысяч проверок песка на содержание нефтепродуктов и токсичных веществ. По результатам исследований риски для здоровья населения на этих территориях были оценены как минимальные.

Однако на пляжах Анапы и Темрюкского района, которые пострадали от разлива нефти, доступ остаётся ограниченным. Открытие пляжей будет возможно только после подтверждения их безопасности.

Напомним, что 15 декабря 2024 года в Керченском проливе произошла авария с танкерами «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239», оказавшимися в сложных погодных условиях. В результате в Чёрное море попало около 3,8 тысячи тонн мазута. Ранее также были раскрыты подробности о состоянии танкера «Волгонефть-239».

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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