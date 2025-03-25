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Москвичка засунула в нос уголь, чтобы вылечить насморк: доставать пришлось врачам

Женщину сразу же направили в стационар, где про...

Министерство здравоохранения Московской области

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42-летняя жительница Долгопрудного обратилась за медицинской помощью после года постоянных проблем с дыханием и сильными выделениями из носа. Последние недели состояние ухудшилось — появился зловонный запах. Осмотр показал: у пациентки в носу находился кусок угля.

Женщину сразу же направили в стационар, где провели операцию. Процедура заняла около 40 минут — инородное тело извлекали по частям, так как оно оказалось окружено грибковыми образованиями. По словам врачей, судя по плотности материала, это был именно каменный уголь.

Позже выяснилось, что пациентка самостоятельно поместила уголь в нос, надеясь таким образом избавиться от хронического насморка. Зачем она решила, что это поможет — остаётся загадкой.

После хирургического вмешательства женщина несколько дней провела под наблюдением специалистов, а сейчас продолжает лечение уже дома.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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