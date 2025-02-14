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Московские полицейские сорвали сделку по продаже 2-недельного ребенка

На место происшествия прибыли медики, которые о...

pixabay.com

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Как сообщает «База», сделка состоялась в ночь на 14 февраля в одной из квартир на Парковой улице. По предварительной информации, полиция заранее узнала о планируемой продаже младенца и организовала операцию, выступив в роли покупателей. В момент передачи ребенка продавцов задержали.

На место происшествия прибыли медики, которые осмотрели малыша и не выявили у него никаких отклонений. В настоящее время ожидается прибытие сотрудников подразделения по делам несовершеннолетних. Жизни ребенка ничего не угрожает.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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