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Мошенники атакуют через фотоархивы: Wildberries и Russ остановили кражу 15 млн рублей

Объединённая компания Wildberries и Russ раскры...

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Объединённая компания Wildberries и Russ раскрыла масштабную многоуровневую схему мошенничества, связанную с рассылкой вирусов, крадущих пользовательские аккаунты. Об этом сообщает Regnum со ссылкой на пресс-службу платформы.

Злоумышленники рассылали через мессенджеры файлы, замаскированные под архивы с фотографиями, с заманчивыми подписями вроде: «Посмотри, это ты на фото?». После открытия таких архивов на смартфон устанавливалась вредоносная программа, предоставляющая мошенникам удалённый доступ к устройству. С этого момента преступники получали возможность входить в аккаунты жертв на маркетплейсе и совершать несанкционированные покупки.

По данным Wildberries, с начала 2025 года количество подобных атак значительно выросло. Однако благодаря многоуровневой системе защиты, включающей ИИ-инструменты, удалось заблокировать 99,9% подозрительных транзакций. В общей сложности предотвращено хищение более 15 миллионов рублей, что защитило около 2 тысяч потенциальных жертв.

Руководитель Trust & Safety объединённой компании Игорь Сомов напомнил, что:

«Полной безопасности можно достичь только совместными усилиями: платформа обеспечивает защиту, но пользователям важно избегать открытия подозрительных вложений».

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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