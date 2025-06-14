Монреальские учёные обнаружили, как кофеин нарушает глубокий сон

Кофеин оказывает влияние на мозг не только в дневное время, но и ночью, нарушая полноценный отдых, сообщается в журнале Communications Biology (CB).

Исследования, проведенные учеными из Монреальского университета с участием 40 добровольцев, показали, что кофеин ухудшает работу мозга во время сна. Участникам эксперимента давали либо плацебо, либо капсулу с 200 мг кофеина. С помощью электроэнцефалографии ученые заметили, что кофеин снижает количество медленных волн, таких как дельта-, тета- и альфа-ритмы, которые важны для глубокого сна.

Мозг остается более активным, что снижает эффективность ночного отдыха и обработки информации. Исследования показали, что молодые люди в возрасте от 20 до 27 лет более чувствительны к кофеину, что связано с наличием большего количества аденозиновых рецепторов в их мозге.

Источник: МонаВиста