Могут храниться 3 месяца: ученые испекли «космические куличи»

Российские ученые разработали пасхальную выпечку для космонавтов — мини-кексы, которые можно поставлять на МКС по запросу. Эти изделия имеют срок годности три месяца и отличаются небольшим размером и легким весом, при этом не содержат консервантов.

Как пояснила Ольга Тюрина из НИИ хлебопекарной промышленности, долговечность кексов обеспечивается специальными технологиями и упаковкой. Они не входят в основной рацион, но могут быть доставлены по запросу космонавтов.

Кроме того, для космонавтов разрабатываются и другие хлебобулочные изделия, такие как медовые коврижки, а также кексы "Столичный" и "Весенний". Каждый мини-кекс весит 40 граммов и поставляется по два в индивидуальной упаковке, чтобы избежать крошек, пишет ТАСС.