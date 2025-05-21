МК: эндокринолог Павлова заявила о вреде откладывания будильника

Многие по утрам стремятся «вырвать» ещё пару минут сна, откладывая будильник. Однако исследователи из США и Швеции выяснили, что эта привычка может негативно сказаться на здоровье. Результаты их работы опубликованы в журнале Nature.

Как пишет «МК в Волгограде», учёные проанализировали данные более 21 тысячи пользователей приложения для отслеживания сна. Исследование показало, что регулярное откладывание будильника снижает когнитивные способности и может нарушать сердечный ритм.

Эндокринолог Зухра Павлова прокомментировала эти выводы, подчеркнув, что последние часы сна особенно важны для полноценного восстановления организма. Частые пробуждения в это время мешают завершить важные фазы сна, что приводит к утренней усталости, раздражительности и снижению концентрации.

Тем, кто не может отказаться от привычки откладывать пробуждение, Павлова рекомендует ложиться спать не позже 23:00 и отдыхать не менее 7–8 часов в сутки.

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