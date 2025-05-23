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Милонов потребовал извинений перед школьницей, у которой отобрали икону на ЕГЭ

Депутат Государственной думы Виталий Милонов вы...

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Депутат Государственной думы Виталий Милонов высказался о ситуации, произошедшей в одной из екатеринбургских школ. По его словам, сотрудники, отобравшие икону у выпускницы перед экзаменом, должны принести извинения. В разговоре с изданием Life.ru политик отметил, что охранников следует тщательнее обучать правилам допуска школьников к экзаменам.

По мнению парламентария, действия работников были излишне суровыми:

Он заявил, что поступившие таким образом люди обязаны вернуть икону и извиниться за своё поведение, назвав их поведение «дикостью». Милонов подчеркнул, что подобные вещи не считаются посторонними предметами. Также он выразил недоумение, предполагая, что в таком случае могли бы потребовать снять даже нательные крестики. Он добавил, что если кто-то не исповедует христианство, это его личное дело, и такие взгляды не должны навязываться другим.

Также напомним, что основной этап Единого государственного экзамена стартует 23 мая. В этот день учащиеся 11-х классов сдают литературу, химию и историю. Инцидент с ученицей гимназии № 39 в Екатеринбурге стал известен ранее — ей запретили проходить в аудиторию с иконой. В этот же день школьникам также не разрешили проносить воду, шоколад, лекарства и ручки, не соответствующие установленным требованиям.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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