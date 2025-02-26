Миллионы за отдых: русские оставили рекордную сумму на Мальдивах

По данным сервиса OneTwoTrip, самым затратным отдыхом для россиян в этом году стали Мальдивы. Компания из шести человек провела там месяц, остановившись в пятизвездочном отеле с двухразовым питанием. Стоимость такого отпуска составила 6,9 млн рублей.

Почти столько же заплатили двое россиян, которые 27 дней отдыхали в Майами. Они выбрали пятизвездочную гостиницу без питания, потратив на проживание 6,3 млн рублей, сообщает «Известия».

Еще одна пара за восемь дней на Бора-Бора оставила 4,5 млн рублей, проживая в элитном отеле Французской Полинезии.

На родине самым дорогим отдыхом стал шестидневный визит в Москву. Один из туристов заплатил 1,6 млн рублей за проживание в отеле столицы.