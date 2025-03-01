Михаил Варфоломеев предсказал, когда закончится нефть в Татарстане

Каждый год в ходе добычи нефти открываются новые месторождения, поэтому говорить о её скором исчерпании преждевременно. По словам Михаила Варфоломеева, признанного лучшим учёным Татарстана по версии АН РТ, текущих запасов хватит ещё на 20–30 лет, но после этого, вероятнее всего, будут найдены новые источники.

Он напомнил, что аналогичные прогнозы делались ещё 20 лет назад, и они оправдались: тогда разведанных запасов действительно хватало примерно на три десятилетия, но с тех пор были обнаружены новые месторождения.

Учёный также уверен, что нефть сохранит свою востребованность в будущем. Он предполагает, что потребление этого ресурса может даже вырасти, особенно в авиационной отрасли и сфере переработки.