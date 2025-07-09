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Мигранта, спасшего ребёнка, могут посадить в тюрьму с аллигаторами

Спас девочку — может попасть в тюрьму с аллигат...

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Луис Альварес, мигрант из Никарагуа, стал героем после того, как спас девятилетнюю девочку от акулы на пляже во Флориде. Однако спустя всего несколько дней после этого его арестовали — за езду без прав и с выключенными фарами. Теперь ему грозит депортация и заключение в новой тюрьме для нелегалов, которую власти США открыли во Флориде.

Инцидент произошёл 11 июня на пляже Бока-Гранде. Девочка по имени Лия Лендел плавала недалеко от берега, когда её атаковала акула. Она получила рану на руке, а рядом показался плавник хищника. Альварес, находившийся на пляже, немедленно бросился в воду и сумел спасти ребёнка. История быстро разошлась по местным СМИ.

Но спустя три дня мужчину остановили сотрудники полиции. Его задержали и отправили в тюрьму, а теперь он может оказаться в «Аллигатор Алькатрас» — новом центре содержания мигрантов. Это учреждение построили на территории бывшего аэродрома. Оно окружено рвом, в котором плавают аллигаторы, а мигрантов содержат в железных клетках без туалетов и умывальников.

Хотя у Альвареса есть разрешение на работу и он проживает в США более двух лет, власти могут депортировать его из-за нарушений — несмотря на то, что именно он спас ребёнка.

Такая жёсткая миграционная политика стала следствием курса Дональда Трампа, вновь пришедшего к власти. Он усилил контроль на границе, начал массовые проверки документов и строит новые центры для нелегалов. Даже незначительное нарушение, как выключенные фары, может привести к задержанию и высылке.

Источник: Аргументы и Факты

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