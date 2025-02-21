Метапневмовирус из Китая пришел в РФ: вспышки в 3 регионах

В Россию из Китая проник метапневмовирус, который уже активно распространяется. Особенно подвержены ему дети, из-за чего в детских больницах выстраиваются длинные очереди, где людям приходится ждать по несколько часов. Об этом сообщает SHOT.

Болезнь проявляется одинаковыми симптомами: температура около 38 градусов, которая держится неделю, озноб, кашель и затруднённое дыхание. У некоторых детей жар поднимается до 39,5 градусов, при этом жаропонижающие почти не помогают, отмечают родители. В таких случаях приходится вызывать скорую, использовать свечи и делать обтирания.

Одна из матерей поделилась, что они с ребёнком провели в очереди уже два часа, а некоторые люди ждут по пять часов. По её словам, вся обстановка напряжённая: дети больные, свободных мест нет, люди раздражены и не знают, сколько ещё придётся ждать.

Метапневмовирус уже распространился в Свердловскую область, Бурятию и Республику Алтай. Большинство заболевших — дети, поэтому власти закрывают школы и детские сады на карантин. Кроме HMPV, также фиксируются вспышки гриппа А и В. Те, кто столкнулся с вирусом, отмечают, что болезнь поражает сразу всю семью, а сильный кашель нередко переходит в бронхит.