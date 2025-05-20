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Медики в РФ создают неинвазивную технологию диагностики осложнений при диабете

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Российские исследователи разрабатывают новую технологию, которая позволит хирургам в реальном времени определять границы раковых опухолей прямо во время операции. В отличие от традиционного гистологического анализа, который занимает много времени, этот метод основывается на изучении оптических свойств тканей.

Главный специалист по биофотонике объяснил, что технология использует разницу в скорости проникновения веществ в здоровые и больные ткани. Для анализа берут образец ткани, помещают его на стекло с особым раствором, а затем с помощью камеры или специального прибора исследуют распределение молекул.

Сейчас учёные собирают данные о различиях между здоровыми и опухолевыми тканями и подбирают оптимальные молекулы-маркеры для более точного анализа. Эта разработка значительно сократит время принятия решений во время операций, где быстрое определение границ опухоли очень важно, сообщают «Известия».

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