Медики обеспокоены ростом случаев кори и коклюша в России

В России наблюдается рост заболеваемости опасными инфекциями, такими как корь, краснуха и коклюш. По данным Министерства здравоохранения Приморского края, большинство случаев коклюша протекают в легкой или средней форме.

Особую обеспокоенность вызывает ситуация с корью. В 2024 году было зафиксировано 22 455 случаев этого заболевания, что на 1,72 раза больше по сравнению с 2023 годом. Уровень заболеваемости составил 15,35 случая на 100 тысяч человек. Особенно много заболевших в Москве — 5035 случаев. Роспотребнадзор сообщил, что 89,5% заболевших не были вакцинированы. Также были зафиксированы четыре летальных случая среди невакцинированных детей.

Эксперты связывают рост числа заболеваний с недостаточным уровнем вакцинации среди россиян.

Источник: u-f.ru.