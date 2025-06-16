Mattel и OpenAI создают Барби с искусственным интеллектом

Компания Mattel, известная такими брендами, как «Барби» и Hot Wheels, подписала соглашение с OpenAI для интеграции искусственного интеллекта в свои игрушки и медиа-продукты. Первое творение с ИИ будет представлено в конце 2025 года.

Этот шаг представляет собой первый опыт OpenAI в сфере игрушек, а для Mattel — расширение франшиз после успеха фильма «Барби», который в 2023 году собрал 1,4 млрд долларов. В рамках сотрудничества Mattel получит доступ к ChatGPT Enterprise для ускорения разработки новых продуктов и контента.

Новые технологии будут использованы в физических игрушках и интерактивных развлечениях, таких как сериалы, основанные на популярных франшизах Polly Pocket, Barney, UNO и Masters of the Universe. Джош Сильверман, директор по франшизам Mattel, отметил, что компания будет контролировать интеллектуальную собственность.

Источник: bzzz.news