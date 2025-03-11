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Massive Attack отправили в космос кавер на песню «Гражданской обороны»

Композиция вошла в арт-инсталляцию Piccadilly U...

pixabay.com

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Британская группа Massive Attack отправила в космос кавер на песню «Гражданской обороны» «Все идет по плану», о чем сообщила в соцсети.

Композиция вошла в арт-инсталляцию Piccadilly Un:Plugged художницы Нелли Бен Хаюн-Степанян, представленную с 6 по 8 марта. Проект сочетает искусство, экологический активизм и космические технологии. Инсталляция критикует безответственное освоение космоса. В экспозиции — неоновые кошки, «инопланетные» камни, телескопы и «лунный саундскейп». Музыкальные записи участников отправили на Луну с помощью технологии Earth-Moon-Earth (EME), после чего сигнал отразился и вернулся на Землю.

В проекте участвовали Pussy Riot, The Avalanches, Moses Boyd, участницы Savages и другие. Massive Attack отметили, что инструментальная версия песни Егора Летова — их дань уважения его антиавторитарным взглядам. Группа исполняла этот трек на русском языке в 2013 году в коллаборации с режиссером Адамом Кертисом.

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