Massive Attack отправили в космос кавер на песню «Гражданской обороны»

Британская группа Massive Attack отправила в космос кавер на песню «Гражданской обороны» «Все идет по плану», о чем сообщила в соцсети.

Композиция вошла в арт-инсталляцию Piccadilly Un:Plugged художницы Нелли Бен Хаюн-Степанян, представленную с 6 по 8 марта. Проект сочетает искусство, экологический активизм и космические технологии. Инсталляция критикует безответственное освоение космоса. В экспозиции — неоновые кошки, «инопланетные» камни, телескопы и «лунный саундскейп». Музыкальные записи участников отправили на Луну с помощью технологии Earth-Moon-Earth (EME), после чего сигнал отразился и вернулся на Землю.

В проекте участвовали Pussy Riot, The Avalanches, Moses Boyd, участницы Savages и другие. Massive Attack отметили, что инструментальная версия песни Егора Летова — их дань уважения его антиавторитарным взглядам. Группа исполняла этот трек на русском языке в 2013 году в коллаборации с режиссером Адамом Кертисом.