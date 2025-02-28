Mash: во Владикавказе спасатель МЧС умер при попытке снять кошку с дерева

Во Владикавказе 38-летний сотрудник МЧС России погиб во время выезда в детский сад, сообщает Mash Gor в Telegram.

Трагедия произошла утром 28 февраля. Спасатель прибыл в дошкольное учреждение, чтобы помочь снять кошку с дерева. Однако, находясь на высоте, он потерял равновесие и упал. От полученных травм мужчина скончался.

По данным источника, погибший был спортсменом и неоднократно занимал призовые места на соревнованиях среди сотрудников пожарно-спасательной службы. В МЧС он проработал 13 лет.

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