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Mash Batash: Клиентку уфимской клиники оскорбили в медкарте

Женщина рассказала, что привела сына на компьют...

Екатерина Елисеева

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В Уфе пациентка сети клиник «МЕГИ» обнаружила оскорбительные записи в своей медицинской карте, сообщает Mash Batash в Telegram.

Женщина рассказала, что привела сына на компьютерную томографию, однако, по её словам, врачи обследовали не ту область. Обратившись с жалобой к заведующей, она случайно заметила на её компьютере примечания в своей карте. В записи содержались нелицеприятные характеристики, включая упоминание о якобы проблемах с психическим здоровьем.

Как пишет издание, спустя месяц клиника принесла клиентке извинения, заявив, что виновный сотрудник уволен, а оскорбления из медкарты удалены. Тем не менее женщина обратилась в Верховный суд с иском о возмещении морального вреда, но получила отказ.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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