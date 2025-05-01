Магнитные бури и наращивание активности Солнца: что ждать

Солнечные вспышки, зафиксированные учеными 1 мая, не окажут серьезного воздействия на магнитосферу Земли, несмотря на активность на Солнце. Прогнозы магнитных возмущений показывают, что хотя на Солнце продолжается активность, это не приведет к магнитным бурям.

Солнечные вспышки — это внезапные выбросы энергии с поверхности Солнца. За последние дни ученые зарегистрировали восемь таких событий, которые вызвали колебания в магнитном поле Земли. Однако, по прогнозам, магнитосфера останется стабильной, несмотря на эти возмущения.

Сила колебаний магнитного поля, по данным на 1 мая, ожидается в пределах от 1 до 3 баллов по шкале, где 5 баллов указывает на высокую активность. Вероятность возникновения магнитных бурь составляет всего 3%, а вероятность небольших возмущений — 15%. Шансы на стабильность магнитного поля составляют 78%, что делает маловероятным появление полярных сияний.

На данный момент индекс солнечной активности составляет 6,2, что указывает на заметную активность Солнца. Важно, что 25-й солнечный цикл приближается к завершению, и его окончание может повлиять на климатические и геофизические процессы на Земле.

В будущем, в летние месяцы, возможно усиление солнечной активности, что может привести к более мощным магнитным бурям. Ученые продолжают следить за ситуацией и обещают обновлять информацию о солнечной активности и её влиянии на Землю.