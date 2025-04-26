Магнитная буря 26 апреля 2025 года: геоудары останутся на уровне 2 баллов
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После всплеска на минувшей неделе геомагнитная обстановка в субботу, 26 апреля, стабилизируется. Об этом сообщили специалисты Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН.
По их данным, вероятность магнитных бурь в этот день составит всего 7%. Kp-индекс, отражающий уровень геомагнитной активности, не превысит 2 баллов, что соответствует спокойному состоянию магнитосферы. Шансы на внезапные геомагнитные возмущения оцениваются в 20%.
Практически в течение всего дня сила геоударов сохранится на уровне 2 баллов, с небольшими подъёмами до 2,5 баллов в 6:00 и 12:00.
Учёные напоминают, что даже незначительные геомагнитные возмущения могут вызывать у метеочувствительных людей слабость, скачки давления, головные боли, головокружение и тошноту. Для снижения риска ухудшения самочувствия рекомендуется:
минимизировать стресс,
избегать тяжёлых физических нагрузок,
соблюдать питьевой режим,
больше отдыхать и проводить время на свежем воздухе.
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