Магнитная буря 26 апреля 2025 года: геоудары останутся на уровне 2 баллов

После всплеска на минувшей неделе геомагнитная обстановка в субботу, 26 апреля, стабилизируется. Об этом сообщили специалисты Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН.

По их данным, вероятность магнитных бурь в этот день составит всего 7%. Kp-индекс, отражающий уровень геомагнитной активности, не превысит 2 баллов, что соответствует спокойному состоянию магнитосферы. Шансы на внезапные геомагнитные возмущения оцениваются в 20%.

Практически в течение всего дня сила геоударов сохранится на уровне 2 баллов, с небольшими подъёмами до 2,5 баллов в 6:00 и 12:00.

Учёные напоминают, что даже незначительные геомагнитные возмущения могут вызывать у метеочувствительных людей слабость, скачки давления, головные боли, головокружение и тошноту. Для снижения риска ухудшения самочувствия рекомендуется: