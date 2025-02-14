МАГАТЭ 14 февраля сообщило о взрыве на Чернобыльской АЭС

МАГАТЭ подтвердило информацию о взрыве на Чернобыльской АЭС.

По данным агентства, в пятницу, 14 февраля, примерно в 01:50 специалисты, работавшие на территории станции, услышали громкий хлопок в районе саркофага, накрывающего разрушенный энергоблок. После этого начался пожар.

Днем ранее город Энергодар, находящийся всего в 300 метрах от реактора Запорожской АЭС, оказался полностью без электричества. Причиной стало попадание снаряда ВСУ в Запорожскую ТЭС, расположенную в черте города.