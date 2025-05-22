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Людей насторожила светящаяся полоса над США и Канадой

17 мая над Северной Америкой появилась яркая св...

pixabay

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17 мая над Северной Америкой появилась яркая светящаяся полоса, протянувшаяся на сотни километров. Она напоминала луч прожектора и вызвала тревогу у очевидцев.

Сначала это приняли за северное сияние, так как в тот период фиксировались солнечные вспышки и магнитная буря. Позже заговорили о феномене STEVE — редком свечении в ионосфере, связанном с авроральной активностью.

Однако эксперты Spaceweather.com предложили иную версию: полоса появилась через час после запуска китайской ракеты Zhuque-2E Y2. По их мнению, свечение вызвал выброс топлива на высоте около 250 км, вступившего в химическую реакцию с ионосферой.

Zhuque-2E Y2 — проект китайской компании LandSpace Technology. Ракета использует топливо methalox — смесь жидкого кислорода и метана, перспективную за счёт низкой стоимости и возможности производства на Марсе.

Молекулы methalox при взаимодействии с плазмой могут излучать свет. Это подтверждают исследования под руководством Пола Бернхардта из лаборатории ВМС США, где описывались реакции топлива в ионосфере, вызывающие хемилюминесценцию.

Некоторые эксперты, впрочем, скептичны: обычно выброшенное топливо образует спирали, тогда как в этот раз появилась ровная полоса — ранее такая форма замечена не была, пишет КП.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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