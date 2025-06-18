Лингвисты доказали, что европейские гунны имеют сибирские корни

Лингвисты из Кельнского и Оксфордского университетов провели исследование, показавшее, что европейские гунны, включая знаменитого Аттилу, имеют палеосибирские корни и говорили на древнем аринском языке, относящемся к енисейской языковой семье. Это открытие ставит под сомнение прежние гипотезы о тюркском происхождении гуннов.

Исследователи реконструировали, что этническое ядро гуннов, а также их предки хунну, говорили на языке, который был распространён в Сибири до миграции тюркских и тунгусских народов. Этот язык оставил след в наименованиях мест и вод, а также в именах династий. Несмотря на отсутствие письменных свидетельств на родном языке гуннов, исследование на основе лингвистических данных подтверждает, что правящая династия хунну и их потомки говорили на древнеаринском.

Результаты исследования также подчеркивают важность филологии в изучении истории человечества, наряду с археологией и генетикой. Эти открытия способствуют лучшему пониманию эволюции языков и культур.

Источник: Planet Today