Лимузин Nissan President из Японии продают в Приморском крае

На «Авито Авто» появилось интересное предложение для ценителей ретро-автомобилей. Во Владивостоке выставили на продажу представительский автомобиль Nissan President 1979 года выпуска за 1 000 000 рублей.

Этот люксовый седан с 4,4-литровым двигателем, задним приводом и автоматической коробкой передач был изначально предназначен для внутреннего рынка Японии и использовался первыми лицами государства. За весь период производства с 1965 по 2010 год было выпущено всего 56 000 экземпляров, что делает модель настоящей редкостью.

Продавец утверждает, что автомобиль находится в хорошем состоянии и готов к эксплуатации на дорогах Приморья. Для жителей региона это уникальная возможность стать обладателем автомобиля с богатой историей, который олицетворяет японский люкс 20 века.