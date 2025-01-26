Не у нас
· 16+ · Служба новостей

Лимузин Nissan President из Японии продают в Приморском крае

Подписаться в Telegram

На «Авито Авто» появилось интересное предложение для ценителей ретро-автомобилей. Во Владивостоке выставили на продажу представительский автомобиль Nissan President 1979 года выпуска за 1 000 000 рублей.

Этот люксовый седан с 4,4-литровым двигателем, задним приводом и автоматической коробкой передач был изначально предназначен для внутреннего рынка Японии и использовался первыми лицами государства. За весь период производства с 1965 по 2010 год было выпущено всего 56 000 экземпляров, что делает модель настоящей редкостью.

Продавец утверждает, что автомобиль находится в хорошем состоянии и готов к эксплуатации на дорогах Приморья. Для жителей региона это уникальная возможность стать обладателем автомобиля с богатой историей, который олицетворяет японский люкс 20 века.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

Читайте также:

Следующая новость ↓

Популярное

Не у нас

час назад

Лимузин Nissan President из Японии продают в Приморском крае

Новости Татарстана

день назад

В 63 года скончался бывший судья ВС РТ Мурман Силагадзе

чем питаются клопы вонючки

Новости Казани

день назад

В Казани на Вишневского столкнулись не менее 6 машин

Интересное в Казани

3 дня назад

Дешевле не станет: рассказываем, на сколько подорожает земля в казанской агломерации и когда выгоднее делать покупку

пошив мужских костюмов на заказ в Москве

Новости Татарстана

день назад

Бастрыкин взял на контроль ситуацию матери 3 детей из Татарстана

Новости Казани

день назад

Прокуратура Казани выясняет обстоятельства ДТП, где пострадали дети

Происшествия

9 часов назад

«Айсберг Судного дня» грозит климатической катастрофой в Великобритании

Не у нас

8 часов назад

Туристы обнаружили мазутное пятно на пляже в Олимпийском парке Сочи
Новости Казани
12 часов назад

Ста ждать придется еще десять лет? КАЗ снова уменьшает планы по выпуску самолетов

Казанский авиационный завод имени С. П. Горбуно...

Не у нас

час назад

Доцент Коваленко предостерегла россиян от закрытия кредитов кредитами

Не у нас

час назад

Астраханские ученые объяснили почему вобла не растет в неволе

Не у нас

час назад

Радужный водопад нашли в Башкирии

Не у нас

час назад

The Guardian: ученые приблизились к созданию искусственных половых клеток
Магазин «Светофор» в Нурлате временно закрыли и...
Новости Татарстана
день назад

Магазин «Светофор» в Нурлате временно закрыли из-за антисанитарии

Не у нас

час назад

ИИ изменили правила игры: как трансформируется рынок интернет-рекламы

Не у нас

3 часа назад

Ученые сняли светящийся шар на глубине 3300 метров у Аляски

Не у нас

3 часа назад

В НМИЦ испытали новый метод борьбы с аритмией без операции
Снимаем тревожность с современных родителей: ка...
Интересное в Казани
4 дня назад

Снимаем тревожность с современных родителей: казанский стоматолог ответила на спорные вопросы о здоровье детских зубов