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Летающие пожарные машины Китая тушат огонь с высоты 200 метров

В Китае прошли учения с летающими пожарными маш...

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В китайской провинции Гуандун состоялись учения, в ходе которых использовались привязные дроны для тушения пожара в 34-этажном здании. По данным телеграм-канала "Беспилот", зрелище выглядело впечатляюще: крупный беспилотный летательный аппарат вылетал из специального дронопорта, расположенного на базе грузовика, и поднимал с собой пожарный рукав.

Эти летающие пожарные машины производятся компанией Sunward Xinghang Industrial Co., Ltd. Они способны начать работу всего через три минуты после прибытия на место происшествия. Длина грузовика, на котором размещён дронопорт, составляет 10 метров, что делает его удобным для использования в ограниченных городских пространствах. При этом для запуска БПЛА не требуется выдвигать выносные опоры, как у других типов спецтехники.

Кроме того, оборудование поддерживает два способа тушения пожара: с помощью воды или пены. Рабочая высота дронов может достигать 200 метров, а эффективный радиус действия огнетушащего вещества составляет 30 метров. В учениях также участвовали беспилотники, предназначенные для разбивания стеклянных окон, а также четвероногие роботы.

Источник: ruposters.ru

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