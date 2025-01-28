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Легендарную Toyota Century 82 года продают в России за 3,8 млн рублей

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На автомобильном рынке появился уникальный экземпляр первого поколения Toyota Century 1982 года выпуска. Автомобиль оснащён 3,4-литровым V8 двигателем, автоматической коробкой передач и задним приводом. По словам продавца, машина находится в полностью оригинальном состоянии, включая все заводские детали, а её пробег составляет всего 10 тысяч километров. Стоимость редкого авто составляет 3,8 миллиона рублей, сообщает Transsibinfo.

Toyota Century — это знаковый представительский автомобиль, созданный в честь столетнего юбилея основателя компании Сакичи Тойоды. Модель разрабатывалась как транспорт для императорской семьи, высокопоставленных лиц и крупных предпринимателей.

Каждая деталь Century подчёркивает его статус: от хромированных элементов кузова до роскошной деревянной отделки в салоне. Особое внимание уделено комфорту пассажиров, что делает автомобиль не только символом престижа, но и эталоном качества.

Первое поколение выпускалось с 1967 по 1997 годы и предлагалось с бензиновыми двигателями объёмом 2,6, 3,4 и 4,0 литра, а также с автоматическими трансмиссиями на три или четыре ступени.

Сегодня Century остаётся редкостью, особенно среди первых поколений. В продаже представлено всего шесть таких машин, и лот из Хабаровского края является одним из самых уникальных.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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