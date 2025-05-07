Ледник Судного дня тает быстрее: ученые бьют тревогу

Процесс таяния ледника Туэйтс, известного как «ледник Судного дня», оказался куда стремительнее, чем считалось ранее. Исследователи из Калифорнийского университета и Университета Ватерлоо обнаружили потепление приливных течений, что ускорило таяние и отступление ледяной массы.

В то же время учёные из колледжа Дартмут и Университета Эдинбурга считают, что ледник ещё будет «сопротивляться» нестабильности. Однако и одна, и другая группа признают: точных прогнозов пока нет, и судьба Туэйтса остаётся неопределённой.

На фоне тревожных данных специалисты начали обсуждать возможность вмешательства в природные процессы, чтобы затормозить разрушение ледников. Это может стать одной из ключевых задач климатической науки в ближайшие годы, пишет Кулик.