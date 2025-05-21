Лаборатория NIF в США повысила выход энергии термоядерного синтеза на 70%

Лаборатория Национального комплекса лазерных термоядерных реакций (NIF) в США добилась значительного увеличения выхода энергии в ходе последнего эксперимента — до 8,6 мегаджоулей при затрате 2,44 мегаджоуля энергии лазерного импульса. Это примерно на 70% больше, чем в предыдущих успешных тестах. Хотя официальных заявлений пока не было, результаты уже называют важным шагом к созданию рентабельного термоядерного реактора.

В прошлом году NIF впервые достиг энергии около 5 мегаджоулей, и с тех пор команда последовательно наращивала мощность: от 5,2 до нынешних 8,6 мегаджоулей. Однако, несмотря на прогресс, установка пока не достигла инженерной безубыточности — уровня, при котором выработка энергии превышает её полные затраты, включая всю работу оборудования.

В установке используется инерционный термоядерный синтез. Суть метода — в сжатии топливной капсулы (дейтерий и тритий), помещённой в золотой цилиндр, с помощью рентгеновских лучей. Это вызывает слияние ядер и высвобождение энергии.

Параллельно с NIF ведётся активная разработка компактных термоядерных реакторов. Так, американская компания Helion привлекла $425 млн на строительство термоядерной электростанции, запуск которой планируется на 2028 год. Если проект будет успешным, это может изменить мировую энергетику и уменьшить зависимость от ископаемого топлива.