КП: заработная плата в 230 тысяч рублей обеспечит максимальную пенсию

В редакции kp.ru рассказали, какой доход необходим для получения максимальных пенсионных баллов. Для этого применяют специальную формулу.

По словам экспертов, для одного пенсионного балла в 2025 году нужно зарабатывать 23 тысячи рублей в месяц. Чтобы получить 10 баллов за год, необходимо заработать не менее 2 миллионов 759 тысяч рублей, что составляет около 230 тысяч рублей в месяц. Например, при зарплате 100 тысяч рублей в месяц можно получить чуть больше 4 баллов.

Депутат Алексей Говырин отметил, что выбор выгодного пенсионного фонда и правильное управление накоплениями помогут увеличить пенсию. Также важно следить за учетами трудового стажа и пенсионных взносов, а также использовать срочные выплаты для получения средств быстрее.