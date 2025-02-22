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Кот за месяц без еды переплыл Атлантику в грузовом контейнере

Животное преодолело тысячи километров

pixabay.com

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Чёрно-белый кот случайно оказался в грузовом контейнере на борту торгового судна и за месяц пересёк Атлантику. Всё это время он был без пищи и света, но выжил.

Животное преодолело тысячи километров, путешествуя с Нидерландов, из провинции Северный Брабант, до острова Кюрасао, недалеко от Венесуэлы. Работники компании AMC Cargo, принимавшие груз на острове, были ошеломлены, когда открыли контейнер и нашли кота. Он был истощён и сильно напуган, отказывался подпускать людей. Специалисты и ветеринары из местного фонда Kitten Rescue Curacao поймали его, заманив едой в клетку.

Как кот попал в контейнер и кому он принадлежит — неизвестно. На данный момент с животным всё в порядке, его восстанавливают волонтёры, пишет "КП".

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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