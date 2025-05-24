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Конец света близок: верующим назвали главные знамения апокалипсиса

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Анализ Библейских пророчеств показывает, что последние события вокруг Иерусалима усиливают напряжённость между мусульманами и иудеями и вызывают опасения за будущее человечества.

Многие обращаются к Библии в связи с конфликтом в Израиле, отмечая, что восстановление государства в 1948 году в православном понимании считается знаком приближения Второго пришествия Христа.

Согласно пророчествам, Страшный суд может наступить из-за духовного упадка человечества, и спасение возможно только через искреннюю веру в Бога и праведный образ жизни. Это подтверждает актуальность библейских предсказаний в современных условиях, сообщает ИА «Кулик».

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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