Анализ Библейских пророчеств показывает, что последние события вокруг Иерусалима усиливают напряжённость между мусульманами и иудеями и вызывают опасения за будущее человечества.

Многие обращаются к Библии в связи с конфликтом в Израиле, отмечая, что восстановление государства в 1948 году в православном понимании считается знаком приближения Второго пришествия Христа.

Согласно пророчествам, Страшный суд может наступить из-за духовного упадка человечества, и спасение возможно только через искреннюю веру в Бога и праведный образ жизни. Это подтверждает актуальность библейских предсказаний в современных условиях, сообщает ИА «Кулик».