Климатологи считают, что цунами и пожары станут обычным явлением

Климатологи отмечают, что Земля вступила в период экстремальных температур, и в ближайшие пять лет влияние глобального потепления станет еще сильнее. Уже лето 2023 и 2024 годов стало рекордно жарким, а вероятность новых климатических аномалий достигает 98%.

Главной причиной изменений называют накопление парниковых газов, что ведет к таянию ледников и повышению уровня мирового океана. Это может привести к засухам, наводнениям, цунами и усугубить проблемы с продовольствием.

Кроме того, ученые предупреждают, что климатические изменения могут спровоцировать рост вулканической активности и массовые миграции животных, что скажется на всей экосистеме планеты. Об этом сообщает журнал Nature.