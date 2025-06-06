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Климатологи рассказали, что «петли смерти» является причиной ускорения потепления

Что такое климатическая «петля смерти»?

pixabay

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Глобальное потепление — одна из главных угроз современности. На изменения климата влияет как природа, так и деятельность человека. Особую тревогу вызывают так называемые «петли смерти» — цепочки взаимосвязанных процессов, которые ускоряют разрушение экосистем и усугубляют потепление.

Что такое климатическая «петля смерти»?

Этот термин обозначает замкнутые механизмы, при которых изменения климата подпитывают сами себя. Например, таяние арктических льдов снижает отражающую способность поверхности Земли, что приводит к дополнительному нагреву и дальнейшему таянию. Аналогично действуют лесные пожары, деградация почв и выбросы парниковых газов. Без вмешательства это может привести к наводнениям, засухам, вымиранию видов и другим катастрофам.

Хотя климатические циклы были всегда, впервые к ним добавилось антропогенное влияние. Массовое сжигание ископаемого топлива, вырубка лесов и загрязнение атмосферы ускорили изменения. Уровень CO₂ сейчас выше, чем за последние 800 тысяч лет. Учёные предупреждают: если в ближайшие 15 лет не перейти к устойчивому развитию, последствия могут стать необратимыми.

Некоторые специалисты, включая Сергея Пулинеца из ИКИ РАН, призывают избегать паники, считая, что потепление происходит неравномерно и может длиться столетиями. Однако он не исключает, что уже через 15 лет экосистемы могут измениться до неузнаваемости — и это требует серьёзного внимания.

История знает периоды резких климатических перемен, как, например, после последнего ледникового периода. Но сейчас ситуация уникальна — изменения вызваны деятельностью самого человека, что делает их непредсказуемыми.

Чтобы разорвать «петли смерти», необходимо сократить выбросы, отказаться от угля, нефти и газа, развивать зелёную энергетику, переработку отходов и беречь экосистемы. Без международного сотрудничества справиться с проблемой не удастся.

Климатические петли уже работают, но у человечества есть шанс повлиять на ситуацию. Главное — действовать, а не паниковать. От наших решений зависит, каким будет будущее планеты, пишет Пронедра.

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