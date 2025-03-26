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Климатолог рассказал, что Земле угрожает еще более страшный парниковый эффект

По его оценке, последствия глобального потеплен...

pixabay.com

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Алексей Карнаухов, специалист по климату, рассказал, каким может быть будущее Земли на фоне усиливающегося парникового эффекта.

По его оценке, последствия глобального потепления могут оказаться куда более серьёзными, чем предполагалось ранее. Даже если полностью остановить выбросы, вызывающие нагрев планеты, этого, по мнению эксперта, может не хватить для предотвращения климатической катастрофы.

Карнаухов напомнил, что за прошлый век температура на планете выросла примерно на 0,8 градуса, а в нынешнем столетии этот показатель может достигнуть уже 4 градусов. Таким образом, темпы потепления возрастут в пять раз, сообщает МедиаПоток со ссылкой на Life.

Он также допустил, что если текущая тенденция сохранится, к 2300 году температура на Земле способна превысить 100 °C — в таком случае вода в океанах закипит, а жизнь на планете станет невозможной.

По мнению эксперта, в этом случае Земля может повторить судьбу Венеры — атмосфера станет невыносимо горячей и насыщенной углекислым газом и метаном, что приведёт к катастрофическим последствиям для всей биосферы.

Специалисты продолжают следить за климатическими изменениями, чтобы вовремя оценивать возможные риски и реагировать на них.

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