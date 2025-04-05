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Клещи обожают кусать людей с этой группой крови

Чешские исследователи обнаружили, что клещи про...

Фотограф: Erik Karits: https://www.pexels.com/ru-ru/photo/31470406/

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Чешские исследователи обнаружили, что клещи проявляют интерес к определённым группам крови. Особенно часто они выбирают людей с группой А (вторая группа), тогда как кровь группы В (третья) привлекает их значительно меньше. Эта работа направлена на то, чтобы понять, какие факторы влияют на укусы, и создать более эффективные методы защиты.

Учёные из университета Брно проводили лабораторные эксперименты с образцами крови, предоставленными добровольцами. Повторные испытания подтвердили результаты — они были опубликованы в профильном научном издании. Исследование может стать основой для разработки новых способов предотвращения укусов и защиты от инфекций, таких как боррелиоз, эрлихиоз и клещевой энцефалит.

Отмечается, что клещи опасны не только для людей, но и для животных — они переносят до 50 различных заболеваний, которые могут поражать разные органы и системы. Исследователи подчеркивают: защититься от укуса не всегда просто, особенно если у человека "привлекательная" для клещей группа крови. Поэтому важно уделять внимание профилактике.

Также было опровергнуто популярное заблуждение: клещи не падают с деревьев. На самом деле они живут в траве, кустарниках и цветущих растениях. Оттуда они зацепляются за одежду, а затем ползут по телу, выбирая участки с тонкой кожей — например, подмышки, за ушами, локти или паховую область. Иногда на это уходит до получаса.

Учёные уверены, что их выводы помогут повысить осведомлённость людей о рисках на природе и улучшат профилактику укусов. Такие исследования важны для защиты здоровья и снижения вероятности заражения опасными заболеваниями.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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