Китайское судно «Мэнсян» начнёт бурение до мантии Земли

Китай представил своё первое буровое судно «Мэнсян» («Мечта»), полностью спроектированное и построенное в стране. Судно, официально переданное в Гуанчжоу, символизирует важный этап в исследовании недр Земли. Основная цель «Мэнсян» — пробурить земную кору до 11 километров вглубь и впервые в истории достичь границы Мохоровичича, разделяющей кору и мантию Земли.

Это крупнейшее научное судно Китая, его длина составляет почти 180 метров, а водоизмещение — более 42 тысяч тонн. Корабль может автономно находиться в море до 120 дней и вмещает 180 человек. «Мэнсян» оснащён девятью лабораториями, а буровая установка позволяет проводить работы даже в сложных погодных условиях, включая штормы, с возможностью извлечения образцов пород в реальном времени.

Миссия направлена на изучение формирования Земли, движения тектонических плит и развития океанической коры. На данный момент учёные получали лишь косвенные данные о глубинах, основываясь на сейсмических исследованиях. Добыча прямых образцов из мантии поможет сделать значительный шаг вперёд в геологии, сопоставимый с исследованиями других планет. Также учёные надеются изучить пределы существования жизни в экстремальных условиях.

Буровые работы планируется завершить к 2035 году. Первые экспедиции начнутся в ближайшее время, а возможными участками для бурения станут районы Тихого или Индийского океанов, где толщина земной коры под морем составляет всего 5-15 километров, в отличие от суши, где она может достигать 20 километров.

Проект сопровождается серьёзными техническими вызовами. На таких глубинах оборудование будет подвергаться огромным давлениям и температурам в несколько сотен градусов, что может привести к обрушению скважины. Для решения этой проблемы разрабатывается новая система циркуляции бурового раствора, которая должна быть готова к 2030 году. Учёные признают, что для достижения мантии потребуется несколько экспедиций и многолетние испытания.

Кроме научных целей, проект имеет стратегическое значение. Он является частью более широкой программы Китая по освоению океанских глубин. Успешная миссия укрепит статус страны как лидера в области глубоководных исследований и добычи полезных ископаемых. Судно также будет заниматься поиском месторождений нефти, газа и газовых гидратов, что повысит энергетическую безопасность Китая и его влияние на мировые морские просторы.

Источник: sciencexxi.com