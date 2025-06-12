Не у нас
· 16+ · Анастасия Котенкова

Китайское судно «Мэнсян» начнёт бурение до мантии Земли

Китай представил своё первое буровое судно «Мэн...

Подписаться на Дзен.канал

Китай представил своё первое буровое судно «Мэнсян» («Мечта»), полностью спроектированное и построенное в стране. Судно, официально переданное в Гуанчжоу, символизирует важный этап в исследовании недр Земли. Основная цель «Мэнсян» — пробурить земную кору до 11 километров вглубь и впервые в истории достичь границы Мохоровичича, разделяющей кору и мантию Земли.

Это крупнейшее научное судно Китая, его длина составляет почти 180 метров, а водоизмещение — более 42 тысяч тонн. Корабль может автономно находиться в море до 120 дней и вмещает 180 человек. «Мэнсян» оснащён девятью лабораториями, а буровая установка позволяет проводить работы даже в сложных погодных условиях, включая штормы, с возможностью извлечения образцов пород в реальном времени.

Миссия направлена на изучение формирования Земли, движения тектонических плит и развития океанической коры. На данный момент учёные получали лишь косвенные данные о глубинах, основываясь на сейсмических исследованиях. Добыча прямых образцов из мантии поможет сделать значительный шаг вперёд в геологии, сопоставимый с исследованиями других планет. Также учёные надеются изучить пределы существования жизни в экстремальных условиях.

Буровые работы планируется завершить к 2035 году. Первые экспедиции начнутся в ближайшее время, а возможными участками для бурения станут районы Тихого или Индийского океанов, где толщина земной коры под морем составляет всего 5-15 километров, в отличие от суши, где она может достигать 20 километров.

Проект сопровождается серьёзными техническими вызовами. На таких глубинах оборудование будет подвергаться огромным давлениям и температурам в несколько сотен градусов, что может привести к обрушению скважины. Для решения этой проблемы разрабатывается новая система циркуляции бурового раствора, которая должна быть готова к 2030 году. Учёные признают, что для достижения мантии потребуется несколько экспедиций и многолетние испытания.

Кроме научных целей, проект имеет стратегическое значение. Он является частью более широкой программы Китая по освоению океанских глубин. Успешная миссия укрепит статус страны как лидера в области глубоководных исследований и добычи полезных ископаемых. Судно также будет заниматься поиском месторождений нефти, газа и газовых гидратов, что повысит энергетическую безопасность Китая и его влияние на мировые морские просторы.

Источник: sciencexxi.com

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

Следующая новость ↓

Популярное

Лонгриды

день назад

«Второй брак» без фальши: как Раиля Каримова снимает комедию, в которой узнаёшь себя

Интересное в Казани

день назад

Фестиваль вместо экзамена: рассказываем, как автошкола собирает под мостом музыку, свет и целую страну

установка решеток против насекомых ветсан

Новости Татарстана

день назад

Погиб второй юный пассажир легковушки, пострадавший в ДТП в Татарстане

Новости Казани

день назад

В МЧС раскрыли подробности гибели мальчика на озере Большое Лебяжье в Казани

ремонт хоккейной экипировки в Москве

Новости Казани

день назад

Стали известны подробности гибели женщины, найденной в озере под Казанью

Новости Казани

19 часов назад

На Горьковском шоссе образовалась пробка из-за ДТП

Новости Казани

20 часов назад

В 92 автобусе в Казани завязалась драка между пассажирами

Новости Казани

день назад

В озере Казани утонул ребенок
Новости Татарстана
19 часов назад

На VK Fest выступят татарские артисты

Мероприятие пройдет 29 июня

Не у нас

15 минут назад

Иван Грозный исцелился у чудотворной иконы в Ярославле

Интересное в Казани

2 дня назад

Как выбрать идеальный жилой комплекс? Четыре удивительные истории

Не у нас

20 минут назад

Медики обеспокоены ростом случаев кори и коклюша в России

Новости Татарстана

25 минут назад

Метшин пожелал гражданам счастья и успехов в День России
В Альметьевске 3 человека отравились угарным газом
Новости Татарстана
день назад

В Альметьевске 3 человека отравились угарным газом

Новости Татарстана

30 минут назад

40 поездок в Татарстане обойдутся дороже, чем в других регионах Поволжья

Новости Казани

40 минут назад

В Казани обсудили будущее образования XXI века на международном форуме

Новости Татарстана

45 минут назад

ДУМ РТ обеспечит более 500 семей жертвенным мясом в Татарстане
Чебурек против ЗОЖ-батончика: редакция ProKazan...
Интересное в Казани
6 дней назад

Чебурек против ЗОЖ-батончика: редакция ProKazan разоблачает «здоровую» еду