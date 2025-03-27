Китайский беспилотник обследовал глубину Марианской впадины

Океанологи задействовали беспилотный морской аппарат для исследования самой глубокой точки планеты.

Марианская впадина, расположенная в западной части Тихого океана недалеко от острова Гуам, стала местом новой научной миссии. В темноту и под экстремальное давление на рекордную глубину был спущен компактный дрон, который специалисты называют важным научным прорывом. О проведении погружения стало известно 26 марта.

Уникальная конструкция аппарата включает систему, преобразующую давление воды в движение, что позволяет ему преодолевать огромные нагрузки и достигать глубины до 10,7 километра, передвигаясь по морскому дну.

Благодаря специальным материалам и технологиям дрон способен выполнять различные задачи под водой и оставаться управляемым на большой глубине. По завершении исследования аппарат благополучно вернулся на поверхность. Об этом сообщает МедиаПоток со ссылкой на South China Morning Post.