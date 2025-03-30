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Китайцы оценили российскую комедию «Батя 2. Дед»

В Пекине представителям медиа и киноиндустрии п...

фото: ИА «Текст».

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В Пекине представителям медиа и киноиндустрии показали фильм «Батя 2. Дед» (6+). По словам продюсера Гавриила Гордеева, показ прошёл в рамках официальной встречи, посвящённой отношениям России и Китая. Он отметил, что зрители активно реагировали на происходящее на экране — смеялись и особенно тепло приняли сцены с русской деревней.

Комедия, снятая в Пермском крае, выйдет на большие экраны 3 апреля. Съёмки прошли летом в селе Кын. В фильме показана история мальчика Макса, который проводит лето у деда в деревне. Также в ленте есть сцены, действие которых происходит в 1940-х годах. Одну из самых масштабных сцен сняли на местной железнодорожной станции, где использовали поезд времён Великой Отечественной войны — его предоставила Свердловская железная дорога. В работе над фильмом участвовало около сотни человек, в том числе дети из Лысьвы.

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